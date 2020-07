Woher die ganzen Quallen kommen

Die Ohrenquallen sind die häufigste Quallenart in der Ostsee. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Kiel Über den Sand laufen, in die Wellen springen, baden und planschen. Was für ein toller Sommerspaß. Doch plötzlich schwimmt da etwas Glibberiges im Wasser: eine Qualle!

Genauer gesagt, geht es meist nicht um eine Qualle. Sondern um eine ganze Menge. Das gilt jedenfalls gerade an der Ostsee. Dort sind von diesen Lebewesen viel mehr unterwegs als in den vergangenen Jahren, berichten Forscher. „Dies ist ein sehr gutes Quallenjahr“, sagt die Fachfrau Cornelia Jaspers. Sie weiß, was sich im Meer alles tummelt und warum.