Wolken, Wolken, Wolken

Ein gutes hat die Sache ja: Am Himmel kann man jetzt bei Herbstwetter oft gut nach geheimnisvollen Wolkenbildern suchen. Ist da etwa ein Gesicht zu erkennen, ein Schweinchen oder ein Krokodil?

Denn Wolken sind in den nächsten Tagen an vielen Orten zu entdecken. Wetterfachleute rechnen vor allem in der nördlichen Hälfte von Deutschland mit einer Wolkendecke. Allerdings regnet es dort auch. Im Süden lässt sich auch mal die Sonne blicken.

So gemischt geht es auch weiter Richtung Wochenende. Häufig wechseln sich am Freitag Wolken und Sonne ab. Am Samstag kommt dann wieder der Regen dazu. Dann lassen sich die Wolken am besten von drinnen aus beobachten.