Wundersamer Staub

Jedes Jahr Ende April lassen sich viele Sternschnuppen beobachten. Foto: Daniel Reinhardt/dpa.

Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich etwas wünschen. Das jedenfalls erzählen sich die Leute. Wahrscheinlich ist das so, weil man Sternschnuppen so selten am Nachthimmel entlangflitzen sieht. Lange Zeit glaubten die Menschen, Sternschnuppen seien Sterne, die vom Himmel fallen.

Heute wissen wir: Es handelt sich meist um winzig kleine Staubkörnchen.

Dieser Staub stammt etwa von Kometen. Das sind Brocken aus Gestein und Eis, die durchs Weltall fliegen. Wenn die Erde die Flugbahn eines Kometen kreuzt, dringt Kometenstaub in die Lufthülle der Erde ein. Dabei leuchten die Körnchen für einen kurzen Moment auf, während sie verglühen. Wir können den Staub dann als Sternschnuppen am Himmel beobachten. Wissenschaftler sagen auch Meteore dazu.