Wusstest du, dass ...? - Fußball im Fernsehen zeigen

Wusstest du, dass Fußballclubs viel Geld damit verdienen, dass ihre Spiele live im Fernsehen gezeigt werden? Tatsächlich sind die TV-Einnahmen für die Vereine enorm wichtig. Für die Clubs in der ersten und zweiten Bundesliga kommen da in den nächsten vier Jahren mehr als vier Milliarden Euro zusammen!

Das Ganze funktioniert in etwa so: Die Deutsche Fußball Liga bietet für die Vereine die Übertragungsrechte in einer Auktion an. Dann kommt es darauf an, welche Sender am meisten dafür zahlen wollen. Allerdings werden die Spiele dabei in mehrere Pakete aufgeteilt. Die Sender können also für verschiedene Partien und eine unterschiedliche Anzahl an Spielen bieten.