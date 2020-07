Wusstest du, dass ...? - Jeder darf zusehen

In einem Prozess kommen normalerweise alle in einem Raum zusammen, auch Zuschauer. Aber manchmal wird auch jemand mit Video dazugeschaltet. Foto: Boris Roessler/dpa

Wusstest du, dass man einfach als Zuschauer an einem Prozess teilnehmen darf? Das gilt zum Beispiel, wenn Leute sich über Geld streiten und deshalb vor Gericht gehen.

Solche Verhandlungen müssen fast immer öffentlich sein. Das ist ein wichtiges Recht, das in den Gesetzen steht. Dahinter steckt der Gedanke, dass es keine fiesen Heimlichkeiten geben soll. Jeder soll sehen können: Es geht in einem Prozess fair und gerecht zu.

In der Stadt Frankfurt am Main werden jetzt aber Verhandlungen mit Video getestet. Da wurde etwa ein Anwalt per Kamera in den Gerichtssaal dazu geholt. „So erspart man sich viel Zeit“, freute sich einer von ihnen. Für Zuschauer gilt das aber nicht. Die müssen weiter selbst in den Gerichtssaal kommen.