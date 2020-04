Zu Hause bleiben statt ans Meer fahren

Polizei-Kontrolle! Ein Ausflug ans Meer war am Wochenende nicht einfach so möglich. Foto: Carsten Rehder/dpa.

„Halt Polizei“, steht auf der rot-weißen Kelle. Der Polizist trägt eine neongelbe Warnweste und winkt Autofahrer auf einen Parkplatz. So etwas konnte einem am Wochenende in Deutschland an verschiedenen Orten passieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Polizisten kontrollierten aber nicht, ob Autos zu schnell unterwegs waren. Sie wollten wissen, wohin die Leute fuhren und warum. Das hat mit dem neuen Coronavirus zu tun. Die Kontrollen sollen helfen, dass sich das Virus nicht so schnell ausbreitet.

In Deutschland und anderen Ländern sollen sich Menschen momentan so wenig wie möglich treffen. Zwar darfst du alleine oder mit deiner Familie spazieren gehen. Von größeren Ausflügen und Reisen raten Experten aber ab. Teilweise ist so etwas sogar verboten.

Die Polizisten im Bundesland Schleswig-Holstein achteten zum Beispiel darauf, woher die vorbeifahrenden Autos kamen. Dabei halfen ihnen die Nummernschilder der Autos. Viele Urlauber fahren gerne in die Region ans Meer. Doch das ist momentan nicht erlaubt.

Ein Autofahrer aus Hamburg wollte zum Beispiel mit seiner Freundin einen Spaziergang machen - und wurde von der Polizei angehalten. Nun droht ihm ein Bußgeld. Er muss also vielleicht zur Strafe Geld zahlen. Oft verwarnten die Polizisten die Leute aber auch nur. Oder sie erklärten, warum man zurzeit besser zu Hause bleiben sollte.

Fachleute aus verschiedenen Bundesländern berichteten: Die meisten Leute in Deutschland hielten sich am Wochenende an die Regeln. Die Strände an der Nordsee und Ostsee zum Beispiel waren wie leergefegt.