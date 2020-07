Zu trocken für viele Blitze

Da ist wieder einer! Wenn es blitzt, gucken viele Leute gern hin. Das kurze, grelle Leuchten vom Himmel zur Erde ist für manche zwar etwas gruselig, gleichzeitig ist es auch spannend.

Außerdem sind die Blitzeinschläge nicht gleichmäßig verteilt. Die meisten wurden in den Orten Speyer am Rhein und in Rostock und Lübeck an der Ostsee gezählt. Hof und Bayreuth im Bundesland Bayern gingen im Vergleich dagegen eher leer aus. Insgesamt schlugen in Deutschland 329 000 Blitze ein.