Zusammen Fälle lösen

Das ist zum Glück nur ein Plastik-Skelett. Es gehört zu einer Polizei-Übung. Foto: ---/Hochschule der Sächsischen Polizei /dpa

Wer Verbrecher jagen und Fälle lösen will, der muss üben. Polizistinnen und Polizisten lernen in bestimmten Schulen, wie das geht. An einer Polizei-Schule im Bundesland Sachsen hilft beim Unterricht sogar eine Archäologin mit.

Archäologen graben in der Erde zum Beispiel nach Überresten früherer Menschen oder nach Werkzeugen. Doch was hat die Expertin mit der Polizei zu tun? Als Archäologin ist sie Meisterin im Spurenlesen. Sie gräbt uralte Dinge aus und weiß, aus welcher Zeit sie stammen. Das hilft auch bei Tatorten!

„Archäologen gehen anders an Ausgrabungen heran“, sagt die Archäologie-Lehrerin. Davon können Polizisten lernen. Deshalb vergräbt sie auch mal als Übung ein Plastik-Skelett. Monate später müssen ihre Schüler es dann finden.