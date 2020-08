Zusammen in die Möhre beißen

Erst schuften und dann auch noch die Möhre teilen. Ob dem Esel das wohl gefällt?. Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell/XinHua/dpa

Gemeinsam essen ist am schönsten! Das würden zumindest viele Menschen so sehen. Ob dieser Esel das wohl auch denkt? Er biss am Wochenende zusammen mit seinem Reiter in eine große Möhre. Die beiden hatten im Land Kroatien bei einem Eselrennen an der kroatischen Küste mitgemacht.

