Zwei Superstars machen gemeinsame Sache

Die Sängerin Lady Gaga ist auf der ganzen Welt berühmt. Auch Ariana Grande hat sehr viele Fans. Jetzt machen die beiden Superstars gemeinsame Sache. Sie haben zusammen ein Lied aufgenommen.

Das Lied heißt „Rain on Me“, übersetzt also etwa: Regne auf mich herab. Es gehört zu einem neuen Album, das Lady Gaga demnächst veröffentlichen will.