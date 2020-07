Zwischen Baumspitzen herumgondeln

Im Sessel sitzen und den Berg hinunterfahren - das geht mit der Baumschwebebahn. Foto: Swen Pförtner/dpa

Erst steil hochlaufen, dann steil wieder runtergehen. So ist es oft in den Bergen. Wandern kann also anstrengend sein. Das Bergauf und Bergab lässt sich aber auch einfacher und schneller erledigen - und trotzdem ein bisschen abenteuerlich, jedenfalls im Gebirge Harz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Denn dort wird in der kommenden Woche eine Baumschwebebahn eröffnet.