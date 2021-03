Kinderbetreuung : Kita-Gesetz könnte Eltern erstmal Nachteile bringen

Trier Rheinland-Pfälzer haben bald Anspruch, Kinder mittags betreuen zu lassen. Allzu sehr darauf freuen sollten sie sich aber nicht.

Noch bieten viele Kitas mittags keine Betreuung an. Eltern müssen ihre Kinder abholen und nach dem Essen zurückbringen. Wie soll man so Vollzeit arbeiten? Wohl gar nicht. Selbst wer halbtags Dienst tut, muss ganz schön schnell sein.

Das Kita-Zukunftsgesetz soll Eltern helfen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. In wenigen Monaten – am 1. Juli 2021 – treten die neuen Regeln in Kraft. Schon jetzt ist die Betreuung für alle Kinder ab zwei Jahren kostenfrei. Ab Juli haben Eltern dann einen Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung am Stück. Auch ein Mittagessen soll es vor Ort für die Kinder dann geben.