Kostenpflichtiger Inhalt: Naturschutz : Stirbt der Mosel-Apollo aus?

Die Population des Mosel-Apollo ist im Jahr 2019 auf 100 bis 200 Exemplare zurückgegangen. Ob er in diesem Sommer noch mal auf die Wiesen- Flockenblume fliegt, ist offen. Foto: TV/Initiative Lebendige Mosel-weinberge/ Josef Lenz

Bernkastel-Kues Klimatische Veränderungen im Moseltal bedrohen einen einzigartigen Falter. Um die Art zu erhalten, sollen Wiesen erst ab September gemäht werden.

Dr. Detlef Mader spricht von der „Apokalypse des Mosel-Apollo“. Der Biologe fragt in einer jüngst von ihm veröffentlichten Forschungsarbeit: „Aussterben oder Überleben?“ Er hat darin analysiert, was die Gründe für den massiven Rückgang der einzigartigen Falterpopulation zwischen Cochem und Koblenz sind. Für das Jahr 2019 gibt er eine Populationsstärke zwischen 100 und 200 Exemplaren für den wissenschaftlich Parnassius apollo vinningensis genannten Apollo-Falter an. In den Vorjahren wurden jeweils zwischen 300 und 500 Exemplaren gezählt. Eine ähnlich niedrige Populationsstärke habe es nur im Jahr 2012 gegeben (zwischen 150 und 300 Exemplare).

Für Carsten Neß ist der Mosel-Apollo, eine Unterart des Roten Apollo (siehe Extra) „wahrlich ein Gott des Lichts“. Der Autor des Buches „111 Tiere und Pflanzen an der Mosel, die man kennen muss“ und Sachgebietsleiter Landespflege beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel (DLR) schreibt, dass er „mit seinen lichtdurchfluteten, weißen Flügeln mit den unverwechselbaren knallroten Augenflecken einzigartig“ sei.

Extra Roter Apollo Der Rote Apollo oder Apollofalter (Parnassius apollo) ist ein in Europa stark bedrohter und streng geschützter Schmetterling aus der Familie der Ritterfalter. Eine seiner Unterarten ist der Mosel-Apollo, der nur an der Terrassenmosel vorkommt. Das Vorkommen ist ein Relikt der letzten Eiszeit, weshalb die südlichsten Vorkommen des Roten Apollos am stärksten gefährdet sind. Die Rote Liste Deutschlands stuft den „Roten Apollo“ als vom Aussterben bedroht ein. Außerhalb der Alpen gibt es nur noch Vorkommen der Art an der Terrassenmosel sowie auf der Schwäbischen und der Fränkischen Alb. Im Schwarzwald ist er in den 1980er Jahren ausgestorben.

Dass der Apollo-Falter auszusterben droht, hat laut Mader mehrere Gründe: Neben der zunehmenden Verbuschung der Steillagen an der Terrassenmosel sind dies vor allem die Wetterextreme der vergangenen Jahre. So habe es zwischen Mitte März und Mitte April 2019 sowie in der ersten Maihälfte 2019 überdurchschnittlich viele Frostnächte gegeben. Das sei, so Mader, ein Muster, das sich ähnlich in diesem Jahr wiederholt habe. Vor allem die Zahl der Frostnächte zwischen Februar und Mai sei mit 32 (2019) beziehungsweise 30 (2020) auffällig.

Einen ähnlichen Rückgang der Zahl der Apollo-Falter hat es schon einmal im Jahr 2012 gegeben. Auch seinerzeit war der Winter lang und kalt. Hiervon habe sich diese Schmetterlingsart aber nicht nachhaltig erholen können. Madert schreibt in seiner aktuellen Studie: „2019 wurde mit dem ultimativen und apokalyptischen Populationszusammenbruch des Mosel-Apollo eine reliktische Populationsstärke am Rand des Aussterbens erreicht.“

Zudem könnte der Mosel-Apollo zusätzlich durch den heißen Sommer 2019 weiter unter Druck geraten sein – der nicht ganz so viele heiße Tage wie der Sommer 2018 hatte, dafür aber mit einem Hitzerekord aufwartete. Zwar liebt der Falter Wärme und Sonne, aber die mit diesen hohen Temperaturen verbundene Trockenheit führt dazu, dass die Raupen nicht ausreichend Nahrung und die Falter nicht ausreichend Nektar finden. Die Raupen fressen fast ausschließlich die roten Blätter der Weißen Fetthenne, die Falter saugen am liebsten an den Blüten der Weißen Fetthenne sowie an der Wiesen-Flockenblume.

Wie sich Falterpopulation von 2019 auf 2020 entwickelt hat, ist zurzeit noch offen. In einer pessimistischen Prognose rechnet Madert für dieses Jahr mit 100 bis 200 Exemplaren, unter außergewöhnlich günstigen Bedingungen mit 300 bis 500. Der Biologe empfiehlt umfassende Naturschutzmaßnahmen, um den Apollo-Falter zu fördern. Hierzu gehören das Mähen von Wiesen, Böschungen und Randstreifen nicht vor Anfang September sowie das Pflanzen von Kräutern, die von Raupen und Falter bevorzugt werdren. Zudem müssen Flächen vor Verbuschung geschützt werden. „Hiermit würde auch die Population des ebenfalls stark gefährdeten Segelfalters gestützt“, sagt Madert. Diese Empfehlungen greift die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD) auf. Gleichzeitig bittet die obere Landesbehörde untergeordnete Behörden, um Unterstützung bei ihren Aktivitäten zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Mosel-Apollos.

Hubert Friedrich, Dienststellenleiter des DLR, greift die Anregungen auf. „An diesem Beispiel sehen wir leider, wie wichtig es ist, die Menschen unserer Region zum Thema Biodiversität zu sensibilisieren, bevor wir uns traurig anschauen und merken, dass eine seltene Leitart verschwunden ist.“ Carsten Neß ergänzt: „Der Apollo-Falter ist die Vorzeigeart der Terrassenmosel. Mit einem Aussterben der Art würde die Region eine wichtige Naturattraktion verlieren, die zum Beispiel für den Apolloweg bei Valwig namensgebend ist. Auch würden wir eine Tierart verlieren, mit der sich Moselaner und Winzer identifizieren. Mit ihm ginge ein Stück Heimat verloren.“