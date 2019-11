Gesetzgebung : Klimapaket der Bundesregierung - Wann kommen billigere Bahntickets, höhere Flugpreise und weniger Treibhausgase?

Berlin Bahnfahrer werden womöglich noch etwas länger auf eine Verbilligung ihres Zugtickets warten müssen. Die Maßnahme gehört zum Klimapakt der Bundesregierung, welches die Länderkammer an diesem Freitag teilweise blockieren will. Dabei geht es um grundsätzliche Bedenken – und ums Geld.

Der vierten Vorlage, dem Gesetz zur steuerrechtlichen Umsetzung des Klimaschutzpakets, müssen jedoch auch die Länder ausdrücklich ihren Segen geben. Neben der Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf Bahntickets von 19 auf sieben Prozent sind darin Steuerermäßigungen für die energetische Sanierung an Wohngebäuden enthalten. Hinzu kommt eine befristete Erhöhung der Entfernungspauschale für Berufspendler. Bei diesem Gesetz zeichnete sich gestern die Anrufung des Vermittlungsausschusses von Bundesrat und Bundestag ab. Unklar blieb aber, ob es in dem anschließenden Verfahren um eine grundlegende Überarbeitung der Vorlage gehen soll, oder ausschließlich um finanzielle Fragen. Entsprechende Festlegungen sollten erst am späten Donnerstagabend in den letzten Abstimmungsrunden von Länder-Vertretern getroffen werden. So lehnen die Grünen beispielsweise die Erhöhung der Pendlerpauschale ab. CSU-Chef Markus Söder indes wandte sich gegen inhaltliche Korrekturen. Wohl aber müsse es eine „faire Finanzverteilung“ zwischen Bund und Ländern geben, mahnte Söder.