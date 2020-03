Malu Dreyer verrät exklusiv: Günstige Regeln für Grenzgänger in Sicht

Trier Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat unserer Zeitung exklusiv am Abend gute Nachrichten für Grenzpendler angekündigt.

Dreyer sagte, sie habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz angeschrieben, das Doppelsteuerabkommen mit Luxemburg während der Corona-Krise auszusetzen. Das sieht vor, dass Grenzgänger, die in Luxemburg beschäftigt sind, nur höchstens 19 Tage in Deutschland arbeiten dürfen, ohne einen Teil ihres Gehalts in Deutschland versteuern zu müssen.