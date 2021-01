Kommentar : Chaos im Kapitol in Washington ist keine Überraschung

So tief der Schock sitzt, überraschen konnte eigentlich keinen, was sich am Mittwoch in Washington abspielte. An jenem 6. Januar 2021, der als schwarzer Tag in die Annalen des amerikanischen Parlaments eingehen wird.

Von Frank Herrmann

Der Mob, der das Kapitol stürmte, als wäre es eine zu erobernde Festung, tat genau das, wozu Donald Trump ihn aufforderte. Mit Schwäche werde man sein Land nicht zurückgewinnen, hatte der Präsident zuvor auf einer Kundgebung gesagt, „ihr müsst Stärke zeigen“. Es waren Worte, die die Gewaltbereiten unter seinen Anhängern als Signal verstanden. Als ein Signal zum Sturm auf die Zitadelle der amerikanischen Demokratie.

Dass der Brandstifter im Weißen Haus die Eskalation zu verantworten hat, steht außer Frage. Und natürlich liegt es nicht nur an der einen aufputschenden Rede, gehalten an dem Tag, an dem die Legislative den Sieg seines Gegners Joe Biden beglaubigen sollte. Lange vor der Wahl stimmte Trump Leute, die in ihm einen furchtlosen Rebellen im Kampf gegen vermeintliche Seilschaften des Establishments sehen, für den Fall seiner Niederlage auf Widerstand ein.

Im Grunde auf eine Revolte, auf eine Art kalten Putsch. Monatelang suggerierte er, dass es einfach nicht mit rechten Dingen zugehen könne, sollte er den Kürzeren ziehen. Als er tatsächlich verlor und Biden mit sieben Millionen Stimmen Vorsprung gewann, erzählte er ein ums andere Mal das Märchen vom massiven Wahlbetrug.

Er war der Scharlatan, der glaubte, eine Lüge nur oft genug wiederholen zu müssen, damit sie Wirkung erzielt. Letzteres ist ihm tatsächlich gelungen: Umfragen zufolge ist über ein Drittel der Amerikaner davon überzeugt, dass die Wahl am 3. November manipuliert wurde. Kein Wunder, dass es Tausende gab, die bereit waren, an dem Tag, an dem Bidens Sieg besiegelt werden sollte, ins Kapitol einzudringen.

Wer länger in den USA lebt, wird umso befremdlicher finden, wie die Parlamentspolizei auf den Angriff reagierte. Normalerweise fackeln amerikanische Beamte nicht lange, manchmal in einem Allmachtgefühl, bei dem der gesunde Menschenstand gelegentlich auf der Strecke bleibt. Man konnte es im Sommer 2014 in Ferguson erleben, bei den Unruhen, die tödliche Polizistenschüsse auf den Teenager Michael Brown ausgelöst hatten. Es reichte, einem der Männer in Uniform eine Frage zu stellen, sich nicht schnell genug zu bewegen, ein Imbisslokal nicht rasch genug zu verlassen, schon wurden einem als Reporter die Hände auf dem Rücken zusammengebunden.