Kommentar zur Belästigung von jungen Reiterinnen : Der Gesetzgeber muss die Jugendlichen schützen!

Laut Gesetz ist sexuelle Belästigung mit körperlichem Kontakt verbunden – den gibt es im Internet nicht und damit auch keinen Straftatbestand. Das ist nicht mehr zeitgemäß.

Nicht nur im Reitsport werden Mädchen täglich in sozialen Netzwerken zweideutig angeschrieben, sondern überall in unserer Gesellschaft. Auch wenn der Gesetzgeber es nicht so nennen will: Das ist sexuelle Belästigung. Punkt.