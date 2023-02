Wirtschaft : Konjunkturklima hellt sich auf

Trier Einige Wirtschaftsindikatoren haben sich seit Herbst deutlich verbessert. Sorgenkind ist derzeit der Export.

Ein Sprung von 34 Punkten: So stark ist der Indikator für die regionale Konjunktur noch nie nach oben geschossen. Nach 67 im Herbst ist der Wert nun 101. „Das ist eine phänomenale Entwicklung und so nicht zu erwarten gewesen“, freut sich Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier bei der Vorstellung der jüngsten Konjunkturumfrage. Allerdings habe die wirtschaftliche Dynamik noch nicht wieder das langjährige Mittel von 120 Punkten erreicht. „Wir haben uns von der Gefahr einer dicken Rezession hin zu einem Rezessiönchen bewegt.“ Einige wichtige Kennziffern der regionalen Wirtschaft deuten laut der Kammer darauf hin, dass „wir nicht in ein Winterloch gefallen sind, sondern deutlich zuversichtlicher für die Wirtschaftsentwicklung in diesem Jahr sind“, sagt Glockauer. Und IHK-Chefvolkswirt Matthias Schmitt ergänzt: „Wir sehen immer mehr Zeichen einer zunehmenden Normalisierung.“

Bei der Befragung von 135 Unternehmen mit 18.000 Beschäftigten in der Region Trier aus Industrie, Handel und Dienstleistung hat sich gegenüber Herbst sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Konjunkturerwartung massiv verbessert. So sehen inzwischen nur noch zehn Prozent der Betriebe (vorher 17 Prozent) ihre Lage aktuell als schlecht an. Noch mehr Betriebe schauen optimistisch in die Zukunft, was die Erwartungen betrifft: Statt 65 Prozent der Unternehmen hat sich ihre Zahl um mehr als die Hälfte auf nun 30 Prozent halbiert.