Konjunktur : Prinzip Hoffnung und das „Rezessiönchen“

Der Export bleibt aktuell ein Risikofaktor, weil hier nicht absehbar ist, wie stark protektionistisch die einzelnen Länder agieren. Foto: dpa Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Trier Nachdem das Konjunkturklima im Herbst einen historischem Tiefststand erreicht hat, lichten sich die Wolken am Himmel. Zur Überraschung selbst der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Was nun am Jahresanfang anders ist im Vergleich zum Ende 2022.

Neues Jahr, neues Glück: Noch nie hat sich die Stimmung in der regionalen Wirtschaft so deutlich und massiv innerhalb weniger Monate verbessert wie zu Beginn 2023. Um satte 34 Punkte ist der sogenannte Konjunkturklimaindikator der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier seit dem Herbst nach oben geschnellt – so stark wie noch nie. „Das ist beinahe sensationell! Phänomenal“ Hauptgeschäftsführer Jan Glockauer ist selbst überrascht ob des wirtschaftlichen Aufstiegs seit dem Jahresende. „Das war so nicht zu erwarten“, sagt er zur Vorstellung der jüngsten Konjunkturdaten für die Region Trier.

Nun liegt der Indikator bei 101 Punkten (vormals 67) und damit noch immer unter dem langjährigen Vorkrisendurchschnitt von 120 Punkten. Dabei haben sich sowohl Industrie als auch Handel und Dienstleistungen parallel gut entwickelt. „Die Lage ist bei weitem nicht so schlimm, wie es sich im Herbst angedeutet hat. Von einem Aufschwung sind wir aber noch weit entfernt“, sagt der Kammerchef und spricht statt von einem Abschwung von einem „Rezessiönchen“.

Dabei hat sich die Geschäftslage stark verbessert: Aktuell melden 37 Prozent der Betriebe (vorher 30 Prozent) eine gute Geschäftslage. Bei der Umsatzentwicklung der vergangenen zwölf Monate gibt es sogar mit einem Anteil von 53 Prozent mehr Unternehmen, die gestiegene Umsätze vermelden als noch vor Beginn des Ukrainekriegs. „Das bedeutet eine Verbesserung unabhängig vom Krieg und ist ein wichtiges Signal, das uns zuversichtlich für 2023 stimmt“, sagt Glockauer.

Noch positiver zeigt sich das Bild für die Geschäftserwartungen der Betriebe: Statt zwei Drittel der Betriebe erwarten nur noch 30 Prozent der Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen eine Verschlechterung der Lage. „Das ist eine phänomenale Änderung“, bilanziert der Kammerchef. Das führt gleichzeitig zu einer größeren Investitionsneigung der Betriebe, von denen etwa drei Viertel gleich viel oder sogar mehr investieren wollen.

Auch wollen 19 Prozent der Betriebe (vormals elf) wieder mehr Beschäftigte einstellen, während nur noch 13 Prozent (vormals 19) Personal entlassen wollen. „Der regionale Arbeitsmarkt ist eine ganz wichtige Stütze für die Konjunktur. Gerade für die Konsumbranchen ist es ein gutes Signal, wenn mehr Menschen eingestellt als entlassen werden“, sagt der Kammerchef.

Allerdings gehört der Fachkräftemangel nach den Energie- und Rohstoffpreisen zu den größten Risikofaktoren in den heimischen Betrieben, von denen 135 mit 18.000 Beschäftigten an der Konjunkturumfrage teilgenommen haben. „Ich gehe davon aus, dass das Risiko des Fachkräftemangels tendenziell größer wird, während sich die Energiepreise auf einem niedrigeren Niveau einpendeln werden, die dennoch höher als zu Beginn der Energiekrise liegen“, sagt IHK-Chefvolkswirt Matthias Schmitt. „Wir sehen immerhin einige Zeichen zunehmender Normalisierung.“

Denn gerade die Energiepreisbremsen, die auch für die Wirtschaft gelten, hätten für mehr Planungssicherheit geführt. „Diese Planungssicherheit hat für den Großteil unserer 30.000 Mitgliedsbetriebe die Lage beruhigt“, weiß Kammer-Chef Glockauer.

Mit Blick auf die regionale Industrie als am stärksten anfällig für konjunkturelle Eintrübungen, aber auch als Konjunkturvorreiter stellt Matthias Schmitt vor allem hier im Vergleich zu Handel und Dienstleistungen die größte Skepsis für die Zukunft fest: „Das lässt sich damit erklären, weil die Industrie am ehesten von globalen Unwägbarkeiten getroffen ist.“ Derzeit profitierten die Betriebe von den hohen Auftragsbeständen und arbeiten ihr dickes Auftragspolster ab. Und so klagen nur acht Prozent der Unternehmen über eine niedrige Maschinenauslastung.

Allerdings gibt es hier derzeit kein dynamisches Wachstum von neuen Aufträgen. „Das ist jetzt noch in Ordnung, muss sich aber mittelfristig bis zum Sommer wieder ausbauen“, weiß der Konjunkturexperte.

Ein Wermutstropfen ist für Schmitt letztlich der Exportsektor: Hier hat sich der Saldo der Erwartungen seit Herbst von minus drei auf minus 17 verschlechtert. „Die Unternehmen erwarten sinkende Exporte, wobei wir abwarten müssen, ob das ein vorübergehendes Phänomen ist oder eine strukturelle Veränderung zu mehr Protektionismus.“