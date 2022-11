Tarifverhandlungen : Streikhöhepunkt: Hunderte Beschäftigte legen bei Volvo in Konz Arbeit nieder

Die vierte Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie mit Beginn heute Mittag in Saarbrücken wird von zahlreichen Warnstreiks begleitet. Auch im Volvo-Werk Konz hat die IG Metall die Beschäftigten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Was sie von den Arbeitgebern verlangen.

In Konz streiken hunderte Mitarbeiter bei Volvo

In der Region Trier sind an diesem Morgen hunderte Beschäftigte von Volvo Construction Equipmentvors in Konz vors Werkstor getreten, um ein deutlich verbessertes Angebot der Arbeitgeber zu verlangen. „Es ist der bislang größte regionale Präsenzstreik“, ist Christian Z. Schmitz, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Trier, zufrieden. „Es bestätigt sich der Trend, den wir auch bundesweit sehen: die Beteiligung ist stärker als bei den letzten Tarifrunden 2021 und 2018.“ Auch er selbst sei ein wenig überrascht über den großen Zuspruch und habe den Trend unterschätzt. „Den Beschäftigten drücken die Preise und sie wollen was in der Tasche sehen.“ Schon am Mittwoch waren bei Thyssenkrupp Bilstein in Mandern und Kell am See beim Warnstreik mit fast 300 Teilnehmenden bei knapp 900 Beschäftigten die komplette Mannschaft der Frühschicht vor den Werkstoren gewesen.