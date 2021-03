Corona-Schnelltests : Ab heute kostenlose Schnelltests im Land

Trier/Wittlich/Mainz 300 Stellen gehen mit geschultem Personal an den Start – Discounter-Angebote zum Selbermachen sind schnell vergriffen.

Kurz vor dem Start der kostenlosen Schnelltests am heutigen Montag sieht sich das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Rheinland-Pfalz gut aufgestellt. Mehr als 300 der gemeldeten 450 Teststellen seien am Montag startklar, teilte das Landesamt mit. Darunter seien unter anderem 88 Apotheken und Arztpraxen und ein Großteil der kommunalen Teststellen.

Bei diesen Schnelltests führt geschultes Personal Wattestäbchen tief in die Nase oder den Rachen ein. Anders ist das bei Laien-Selbsttests zur Anwendung zuhause, die seit Samstag allmählich in den Einzelhandel kommen: Die Probe wird nicht ganz so tief aus der Nase entnommen, dies kann man selbst machen. In den Filialen des Discounters Aldi, der am Samstag erstmals Selbsttests im Angebot hatte, waren diese schnell vergriffen. In Wittlich hatte sich bereits vor Ladenöffnung eine längere Schlange gebildet. Um kurz nach 8 Uhr war der gesamte Vorrat der Tests ausverkauft. In der Aldi-Filiale in der Trierer Nagelstraße hatte es zwar keine Schlangen gegeben, aber auch hier waren die Tests nach TV-Recherchen bereits am frühen Morgen vergriffen.