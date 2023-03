Trier : Schockanrufer machen in der Region 1,3 Millionen Euro Beute

Trier „Die Bürger leben in einer sehr sicheren Region“, lobt Vize-Polizeipräsident Frank Gautsche die aktuellen Kriminalitätszahlen. Dennoch geben einige Zahlen Anlass zur Sorge.

Sogenannte Schockanrufe, bei denen meist ältere Bürger um Geld und Wertgegenstände gebracht werden, haben in der Region Trier deutlich zugenommen. Nach der am Dienstag vorgestellten Kriminalstatistik stieg die Zahl der Fälle im vergangenen Jahr um rund 60 Prozent auf 2417 Schockanrufe. Beruhigend: In den meisten Fällen blieb es beim Versuch, ließen sich die von falschen Polizeibeamten oder vermeintlichen Enkeln Angerufenen nicht um ihr Erspartes bringen. Und dennoch: 168 Mal hatten die aus Call-Centern im Ausland anrufenden Kriminellen in der Region Trier Erfolg. Die Beute insgesamt: rund 1,3 Millionen Euro. Macht rund 7700 Euro pro erfolgreichem Anruf.

Um den Schockanrufern das Leben so schwer wie möglich zu machen, setzen die Verantwortlichen im Trierer Polizeipräsidium vor allem auf Prävention. „Wir machen viele Veranstaltungen, in denen wir die Bürger über die neuesten Tricks und Maschen der Anrufer aufklären“, sagt Präventionsleiter Marc Powierski. Zudem würden Banker oder Taxifahrer, die mit potenziellen Opfern in Kontakt kämen, für das Thema sensibilisiert.

EXTRA Ermittlungen nach Mord in der Eifel dauern an (sey) Nach dem Mord an einem 56-jährigen Mann aus der Eifel im Januar prüfen die Ermittler, ob die beiden kurze Zeit später festgenommenen Tatverdächtigen möglicherweise für weitere Straftaten verantwortlich sind. Das sagte der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen unserer Redaktion. Die Beschuldigten und das Opfer hatten sich offenbar über eine Internet-Kontaktseite für Homosexuelle „kennengelernt“. Themen des Tages Seite 3

Wer auf die psychologisch geschulten und mit immer perfideren Tricks arbeitenden Anrufer hereinfällt, verliert nicht selten sein gesamtes Erspartes, wie der Experte aus vielen Gesprächen mit Betroffenen weiß. „Wir hatten schon Fälle, in denen die Geschädigten anschließend nicht mehr wussten, wie sie ihre Stromrechnung bezahlen sollten.“ In derartigen Fällen stellten Powierski und seine Kollegen den Kontakt zur Opferhilfsorganisation Weißer Ring her.

Und wie kommen die Call-Center-Kriminellen an die Namen und Telefonnummern ihrer Opfer? Nach Angaben der Experten durchforsten sie Telefonbücher oder kaufen sich im sogenannten Darknet gezielt vorsortierte Datensätze. Wer immer wieder angerufen werde, sollte sich deshalb eine andere Rufnummer geben lassen, rät der Polizei-Präventionsexperte. Solch hohe Zuwachsraten wie beim Call-Center-Betrug sind in der regionalen Kriminalitätsstatistik allerdings die Ausnahme. „Wir leben hier in einer sehr sicheren Region“, sagt Vize-Polizeipräsident Frank Gautsche. Zwar ist nach Angaben des Kriminaldirektors die Zahl der Straftaten in der Region um 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Allerdings liege die Zahl von 31.415 Straftaten noch unter dem Niveau der Vor-Coronazeit (32.397 Straftaten im Jahr 2019).

Positiv: Immerhin jede zweite Straftat wird aufgeklärt. Damit liegt die Region Trier leicht über dem Landes- und deutlich über dem Bundesschnitt.