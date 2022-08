Bücher : Ravensburger nimmt Winnetou-Bücher aus Verkauf und erntet neue Kritik

Der junge Häuptling Winnetou (Mika Ullritz) in einer Szene aus «Der junge Häuptling Winnetou» (undatiert). Der Film, der am 11. August in die Kinos kam, steht in der Kritik. Er bediene rassistische Vorurteile und nutze eine kolonialistische Erzählweise. Foto: dpa/Marc Reimann