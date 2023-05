Trier Sprachrohr der Wirtschaft feiert

Auch wenn es die Vereinigung Trierer Unternehmer in der Region Trier (VTU) nun bereits seit sechs Jahrzehnten gibt, so bleibt das „Sprachrohr der regionalen Wirtschaft“, wie sich die Interessenvertretung selbst nennt, weiter laut. „Klar, der Bund in Berlin interessiert sich doch nicht für unsere Region. Das war auch der eigentliche Grund, warum wir gegründet wurden“, sagt die bald scheidende langjährige Geschäftsführerin des VTU, Sabine Plate-Betz (58).