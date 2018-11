später lesen Liedgut 200 Jahre „Stille Nacht ...“ Teilen

(dpa/red)) Das wohl bekannteste Weihnachtslied der Welt wird in diesem Winter 200 Jahre alt: „Stille Nacht, Heilige Nacht“ erklang erstmals am Heiligen Abend 1818 in der St.-Nikola-Kirche in Oberndorf bei Salzburg.