Paris Verdis „Simon Boccanegra“ unter der Regie des katalanischen Skandalregisseurs Calixto Bieito, Mozarts „Don Giovanni“ in einer Neuinszenierung des Belgiers Ivo van Hove, eine Ballett-Weltpremiere, die in Zusammenarbeit mit dem japanischen Starkünstler Hiroshi Sugimoto entstanden ist.

Die Pariser Oper wurde als „Nationale Akademie für Musik und Tanz“ im Juni 1669 von König Ludwig XIV. ins Leben gerufen. Entstanden ist sie aus der Vorgängerinstitution der „Académie Royale de la Danse“ mit ihrem heute weltweit berühmten Ballett de l’Opéra de Paris. Diese hatte der „Sonnenkönig“ bereits 1661 ins Leben gerufen, denn er tanzte und tippelte für sein Leben gern. Oft soll er sogar die Hauptrollen in seinen Aufführungen am Hof verkörpert haben. Acht Jahre später erweiterte der Liebhaber der Künste sie um die Akademie der Musik, aus der die heutige Opéra national de Paris entstand.

In ihrer langen Geschichte zog die Einrichtung mehrmals um, ehe sie im Palais Garnier ihre Heimat fand. Die von dem französischen Architekten Charles Garnier (1825-1898) entworfene Spielstätte wurde am 5. Januar 1875 eröffnet. Jahrzehntelang war der neubarocke Prachtbau das zentrale Opernhaus. Erst 1989 machte ihm die Opéra Bastille diesen Rang streitig. Der Neubau wurde am 13. Juli 1989, dem Vorabend des 200. Jahrestags des Sturms auf die Bastille, eingeweiht - noch unvollendet. Die erste Opernaufführung fand erst am 17. März 1990 mit „Les Troyens“ (Die Trojaner) von Hector Berlioz statt.