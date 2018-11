später lesen In Tel Aviv 42 Länder beim Eurovision Song Contest 2019 FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Ungeachtet eines Boykottaufrufes wollen am Eurovision Song Contest (ESC) 2019 in Israel insgesamt 42 Länder teilnehmen. „42 Länder werden es in Tel Aviv beim Eurovision Song Contest 2019 wagen zu träumen“, teilte die Europäische Rundfunkunion als Veranstalter am Mittwoch auf Twitter mit. Von Sarah Sendner und Stefanie Järkel, dpa