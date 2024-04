Sinfoniekonzert Zackige Depression und ein Andante zum Niederknien

„Weltmusik“ ist ein beliebtes Konzertformat, in dem sich salopp gesagt, Musik aus aller Welt versammelt. Beim 6. Sinfoniekonzert des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier im Theater bekam der Begriff eine tiefere Bedeutung. Dort wurde Musik aus unterschiedlichen Epochen, Kontinenten und Kulturen zu einer Weltsprache, die wortlos weltweit verstanden wird. Unter dem Titel „Durch die Länder durch die Zeiten“ präsentierte das schlüssige Programm Werke, die die Brücke vom chinesischen Komponisten Luobin Wang (1913-1996) über Sergej Prokofjew (1891-1953) bis Robert Schumann (1810-1856) schlug. Allesamt Kompositionen aus der bewegten Provinz der Seele mit ihren widerstreitenden Stimmungen. Genau das machte die Musik zur universellen, zeitlosen, kulturübergreifenden und jedermann verständlichen menschlichen Erfahrung. Zwischenmenschliche interkulturelle Begegnung war überhaupt an diesem Abend angesagt. Am Pult stand als Gast Renchang Fu, der Chefdirigent des Philharmonic Orchestra von Xiamen, der chinesischen Partnerstadt Triers. Fu leitet zudem das „sinfonie orchester berlin“. Der Abend begann wunderbar poetisch mit „From Afar“. Einem von Fu für Orchester delikat arrangiertem Lied des chinesischen „Songwriters“ Luobin Wang, feinsinnig gespielt von den Trierer Philharmonikern. Notgedrungen ist in diesen Zeiten viel von Heimatverlust, Entwurzelung, Trauer, politischer Bedrohung und Repression die Rede. Allesamt Erfahrungen und Seelenzustände, die sich in Sergej Prokofjews berühmtem und inhaltlich immer neu diskutierten Konzert für Violine und Orchester Nr.2 g-Moll op.63 verdichten. Als Solistin war die hochtalentierte junge Geigerin Anne Luisa Kramb zu Gast.