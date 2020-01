Musikpreis : 62. Grammys: Billie Eilish und Lizzo sind die Favoritinnen

Los Angeles Sie sind zum ersten Mal für die Grammys nominiert - und es könnte ihr Abend werden: Lizzo und Billie Eilish. Auch der sechsfach nominierte Lil Nas X hat erstmals in seiner Karriere Grammy-Chancen.

Beide sind bei der 62. Vergabe des bedeutendsten Musikpreises der Welt am Sonntagabend (MEZ 02.00 Uhr am Montag) in Los Angeles in den vier wichtigsten Kategorien nominiert: „Song des Jahres“, „Aufnahme des Jahres“, „Album des Jahres“ und „Bester neuer Künstler“. Insgesamt kann Lizzo acht Preise gewinnen, Eilish sechs, genauso wie Lil Nas X (20, „Old Town Road“). In weiteren Kategorien sind unter anderem Ariana Grande, Beyoncé und Taylor Swift nominiert.