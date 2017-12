später lesen Filmfestival 68. Berlinale startet mit neuem Film von Wes Anderson FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Die Berlinale wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit einem Animationsfilm eröffnet. Zum Auftakt des Festivals werde am 15. Februar als Weltpremiere Wes Andersons „Isle of Dogs – Ataris Reise“ gezeigt, teilten die Berliner Filmfestspiele am Montag mit. dpa