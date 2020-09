Uraufführung in München : „7 Deaths of Maria Callas“ von Abramović gefeiert

München Maria Callas - noch Jahrzehnte nach ihrem Tod ist die Operndiva berühmt. Eine ihrer großen Bewunderinnen ist Marina Abramović. Die Performance-Künstlerin hat der Starsopranistin sogar ein Opernprojekt gewidmet. Das wurde nun an der Bayerischen Staatsoper uraufgeführt.

Marina Abramović hat sieben berühmte Bühnentode nun in einem Kunstprojekt verarbeitet. „7 Deaths of Maria Callas“ nennt sich ihr ungewöhnliches Vorhaben, das am Dienstagabend an der Bayerischen Staatsoper in München uraufgeführt wurde. Es ist eine Hommage an die Callas, die 1977 in Paris starb - laut Abramović an gebrochenem Herzen.