Schweigeminute : 70. Berlinale eröffnet - Gedenken für Opfer von Hanau

Schweigeminute für die Opfer des Anschlages in Hanau. Foto: Michael Kappeler/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Die Internationalen Filmfestspiele sind eröffnet. Nach der Gewalttat in Hanau halten die Festivalgäste inne für die Opfer - Moderator Samuel Finzi erzählt aus seiner eigenen Lebensgeschichte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mit einer Gedenkminute für die Opfer der Gewalttat von Hanau haben in Berlin die Internationalen Filmfestspiele begonnen.

Zum Auftakt der 70. Berlinale sprach sich die Festivalleitung für Toleranz, Respekt, Offenheit und Gastfreundschaft aus. „Wir sind in unseren Gedanken bei den Opfern, bei den Familien in Hanau“, sagte Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek am Donnerstagabend.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters rief dazu auf, die Berlinale auch als vielstimmige Demonstration gegen Ausgrenzung und gegen Rassismus zu begreifen. „Nie wieder sollten Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe in Deutschland um ihr Leben fürchten müssen“, sagte die CDU-Politikerin und fügte hinzu: „Die Wirklichkeit sieht anders aus.“

Die Staatsministerin begründete dies damit, dass nicht zuletzt „neue politische Kräfte nationalsozialistische Verbrechen relativieren und mit Hetzparolen Ressentiments schüren“. Niemals dürfe es eine „wie auch immer geartete politische Zusammenarbeit mit diesen rassistischen und völkischen Kräften geben. Nirgendwo“. Dafür bekam Grütters lang anhaltenden Beifall, die Gäste erhoben sich von ihren Plätzen.

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Rund 340 Filme werden in den nächsten Tagen gezeigt, davon gehen 18 Produktionen ins Rennen um die Silbernen Bären und den Goldenen Bären.

Der Eröffnungsabend wurde diesmal von Schauspieler Samuel Finzi moderiert. Er begrüßte die Gäste, die „Cineasten“ und „Videotheken-Vermisser“, erzählte aber auch von seiner eigenen Geschichte. Er sei in Bulgarien groß geworden - was in Deutschland allgemein als „da unten“ beschrieben werde.

Das Bulgarien seiner Kindheit sei ein sozialistisches Land gewesen - die Grenzen seien zu gewesen, „mit Reisen war nix“. Mit Filmen sei er dann in Gedanken auch an andere Orte der Welt gekommen. Lange lebt Finzi schon in Deutschland. Hätte ihm dieses Land kein Zuhause gegeben, „dann hätte diese Stadt heute keinen Moderator, oder?“, fragte er.

Zur Eröffnungsgala erschienen unter anderem die Schauspielerinnen Iris Berben, Jella Haase, Nina Hoss und Alexandra Maria Lara, die Sängerin Lena Meyer-Landrut, Schauspieler Daniel Brühl und Regisseure wie Fatih Akin („Gegen die Wand“) und Tom Tykwer („Babylon Berlin“).

Mit dabei waren auch US-Star Sigourney Weaver und Margaret Qualley, die Tochter von Andie MacDowell. Die beiden spielen die Hauptrollen im diesjährigen Eröffnungsfilm „My Salinger Year“ von Philippe Falardeau. Der Film erzählt von einer jungen Schriftstellerin, die als Assistentin bei einer Literaturagentin anfängt.

Während der Eröffnungsgala gab es viele politische Töne - mit einem Zwischenruf hatte jemand schon zu Beginn des Abends eine Schweigeminute gefordert. Ein Deutscher hatte bei einem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Anschließend soll er seine Mutter und sich selbst getötet haben.

Die neue Berlinale-Leitung: Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, der bei seiner Premiere etwas nervös war. Foto: Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa.

Jeremy Irons und der Brexit: Er sei froh, als Engländer noch in Berlin willkommen zu sein, scherzte der Jury-Präsident. Foto: Michael Kappeler/dpa-Zentralbild/dpa.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters rief dazu auf, die Berlinale auch als vielstimmige Demonstration gegen Ausgrenzung und gegen Rassismus zu begreifen. Foto: Michael Kappeler/dpa-Zentralbild/dpa.

Samuel Finzi gab sein Debüt als Berlinale-Moderator. Foto: Michael Kappeler/dpa-Zentralbild/dpa.

Schauspielerin Lea van Acken („Abikalypse“) bringt Farbe auf den roten Teppich. Foto: Gregor Fischer/dpa.

Der Star der Berlinale: Sigourney Weaver. Foto: Gregor Fischer/dpa.

Sie ist die Tochter von Andie MacDowell: Margaret Qualley. Mit Sigourney Weaver hat sie den Film „My Salinger Year“ gedreht, mit dem die Berlinale eröffnet wurde. Foto: Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa.

Ein Selfie für die Ewigkeit: Sam Riley. Foto: Christoph Soeder/dpa.

Sam Riley kommt mit seiner Frau Alexandra Maria Lara zur Eröffnungsgala. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Sieben Grad in Berlin: Schauspielerin Karoline Schuch ist das egal. Foto: Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa.

Beste Freundinnen: Anna Maria Mühe (l) und Hannah Herzsprung. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Selfie mit einem Fan? Für Sebastian Koch offenbar kein Problem. Foto: Christoph Soeder/dpa.

Heike Makatsch im kleinen Schwarzen. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Cool und lässig: Lilith Stangenberg und Clemens Schick. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa.

Christine Urspruch mag es bunt und fröhlich. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Glamour auf dem roten Teppich: Meret Becker und Sebastian Koch. Foto: Gregor Fischer/dpa.

Auch wenn es frisch ist in Berlin: Die Sängerin Lena Meyer-Landrut hat auf einen Pulli verzichtet. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa.

Veronica Ferres ist mit ihrer Tochter Lilly Krug zur Berlinale-Eröffnung gekommen. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Die Schauspielerin Martina Gedeck hat ihren Partner Markus Imboden zur feierlichen Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele in Berlin mitgebracht. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa.