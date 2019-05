Musik : 7500 Schüler freuen sich auf ihren großen Auftritt (Video)

Trier/Bitburg/Wittlich Beim Projekt „Klasse! Wir singen“ haben Kinder 16 Lieder einstudiert und präsentieren sie bei drei Konzerten am Samstag, 11. Mai, in der Arena Trier.

„Klasse, wir singen, singen steckt an! Singen macht Spaß, weil jeder es kann. Singt man zusammen, ist das der Hit! Klasse, wir singen, komm, sing doch mit!“ So lautet der Refrain eines der Lieder, das die Klasse 3c der Grundschule Trier-Tarforst beim großen Liederfest am Samstag, 11. Mai, in der Arena Trier singen wird. Insgesamt 7500 Kinder und 8500 weitere Besucher aus der ganzen Region Trier kommen zu den drei Abschlusskonzerten des Projekts „Klasse! Wir singen“ um 11, 14.30 und 17.30 Uhr.

Die bundesweite Mitmachaktion geht auf eine Initiative des Braunschweiger Domkantors Gerd-Peter Münden zurück. Die große Resonanz bei der landesweiten Premiere in Trier wird voraussichtlich zu einer Ausweitung auf weitere Regionen in Rheinland-Pfalz führen. Schirmherrin und Bildungsministerin Stefanie Hubig will sich am Samstag in der Arena selbst ein Bild davon machen.