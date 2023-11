Kultur Büstenwechsel und Beständigkeit

Es klingt rekordverdächtig und nach einem Eintrag ins Guinness-Buch, der Fibel für weltweite Superleistungen: Seit 37 Jahren hat Schauspieler Dietrich Lehmann keine Vorstellung des Berliner Großstadt- und Kult-Musicals „Linie 1“ verpasst. Auch bei der 2000. Vorstellung morgen Abend (die Uraufführung war am 30. April 1986 im Grips-Theater) ist er dabei – und schaut sich vor jeder Vorstellung sicherheitshalber noch mal den Text an. Den beherrsche er zwar im Schlaf, sagt er, aber es könne ja immer etwas passieren – „vor allem bei einem Lied – das muss man ein, zwei Mal vorher durchgehen“. In dem Stück, das auch nach knapp vierzig Jahren meistens ausverkauft ist, geht es um die Geschichte einer jungen Frau aus Westdeutschland Mitte der 80er, die auf der Suche nach dem Berliner Rockmusiker Johnny ist, den sie als ihren Märchenprinzen verklärt. Angekommen in Berlin, trifft sie in der U-Bahn allerhand Berliner Typen. Lehmann spielt gleich mehrere von ihnen, etwa den Rentner Hermann oder eine der reaktionären Wilmersdorfer Witwen. Zur Arbeit fährt der 83-jährige Schauspieler übrigens auch stets mit der U-Bahn. „Dieses Phänomen, zusammen einen Platz zu teilen, in einem Raum zu sein, aber dabei total anonym zu bleiben, das ist immer wieder für mich das größte Erlebnis“ – und offenbar die beste Vorbereitung für seinen Auftritt. no/dpa