Nach 1982 weiter aktiv Abba-Museum zeigt erstmals „die ganze Geschichte" FOTO: Lennart Simonsson FOTO: Lennart Simonsson

Wenige Tage nach dem überraschenden Mini-Comeback mit zwei neuen Abba-Songs, zeigt das Abba-Museum in Stockholm eine neue Ausstellung. Erstmals werde „die ganze Geschichte“ der Band erzählt, also auch, was nach der Auslösung 1982 geschah, erklärte das Museum. dpa