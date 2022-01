Filmpreis : Abtreibungsdrama „Happening“ gewinnt Prix Lumière

Anamaria Vartolomei (l) und Audrey Diwan in Venedig. Foto: Domenico Stinellis/AP/dpa

Paris Bei den Filmfestspielen in Venedig hat „Happening“ bereits den Goldenen Löwen gewonnen. Jetzt kommen neue Auszeichnungen hinzu.

Die feierliche Vergabe der Filmpreise der französischen Auslandspresse wurde am Montagabend im Fernsehsender Canal+ übertragen. In dem Film brilliert Anamaria Vartolomei, die für ihre schauspielerische Leistung den Preis der besten Darstellerin erhielt. „Happening“ wurde in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.