Hardrock-Band AC/DC kommen für neun Konzerte nach Deutschland

AC/DC waren in den 1970er Jahren mit krachendem Hardrock und energiegeladenen Liveshows berühmt geworden. Songs wie „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“, „Whole Lotta Rosie“ und „Let There Be Rock“ gelten heute als Klassiker. Sänger Bon Scott starb 1980 kurz nach der Veröffentlichung des Erfolgsalbums „Highway To Hell“, das AC/DC den internationalen Durchbruch bescherte. Noch im selben Jahr brachte die Band mit Scotts Nachfolger Brian Johnson das Kultalbum „Back In Black“ heraus, das den Erfolg sogar noch toppte.