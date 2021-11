Sängerin : Äpfel, Tomaten, Spaziergänge: Helene Fischer verrät Privates

Berlin/Köln Der Fernsehsender Sat.1 zeigt am Freitagabend ein Konzert und ein längeres Interview mit Helene Fischer. Was zum Beispiel hört sie zum Einschlafen? Und wie schaut sie auf Fotos vom Beginn ihrer Karriere?

Gezeigt wird die Sendung an diesem Freitag um 20.15 Uhr bei Sat.1. Für die Show „Helene Fischer - Ein Abend im Rausch“ hat sie in einem Kölner Musikclub Lieder ihres neuen Albums eingespielt. Mit Samtblazer und Boots steht sie auf der Bühne. Und sitzt mit dem Moderator Steven Gätjen zusammen, der ihr Fragen stellt.

Im Gespräch geht es zum Beispiel um Nervosität auf der Bühne, um ihre Ausbildung an der Musicalschule und um russische Gerichte ihrer Mutter. Aber auch um musikalische Idole und ihre liebste Obstsorte. Es fallen dann ungeheuerliche Sätze wie dieser: „Es vergeht tatsächlich kein Tag, an dem ich keinen Apfel esse.“

Als Helene Fischer erzählt, dass sie Tomaten mag und im Hotel auch mal danach fragt, glucksen einige Zuschauer im Berliner Kinosaal begeistert. Dort feierte die TV-Produktion am Mittwochabend ihre Premiere. Im Saal sitzen viele Fans. Ein Mann kommt mit „Helene Fischer“-T-Shirt. Bei der Einlasskontrolle bekommt man ein Stoffbändchen ums Handgelenk. „Die Bändchen sind nicht schlecht“, sagt eine Frau. „Als Erinnerung.“

Helene Fischer und ihre Fans - das ist eine große Liebe. Einige Zuschauer klatschen im Kinosaal mit und jubeln Helene Fischer zu, obwohl sie gar nicht da ist. Wenn man die Fernsehproduktion sieht, erinnert Fischer auf der Bühne doch ein wenig an ihr Vorbild Céline Dion. Sind es die Handbewegungen? Oder die neuen Lieder?

Das neue Album „Rausch“ sei für sie ein Prozess gewesen, erzählt sie in dem Fernsehgespräch. In den vergangenen zwei Jahren habe man extrem Zeit gehabt, um in sich hineinzuhören. Sie habe sich gefragt, wo sie künstlerisch eigentlich hinwolle. Sie habe als Musikerin noch authentischer und ehrlicher sein wollen.