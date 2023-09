Chinesischer Künstler Ai Weiwei stellt alte Werke mit Legos dar

Zur Berliner Art Week stellt der bekannte chinesische Künstler Ai Weiwei neue und alte Werke in der Galerie Neugerriemschneider aus. Für die Werke nutzte der 66-Jährige hauptsächlich Legosteine und stellte damit Gemälde verschiedener Epochen nach, wie ein Sprecher der Galerie mitteilte. Am Mittwoch, 13. September, eröffnet die Ausstellung „know thyself“ am Standort Christinenstraße.