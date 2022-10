Berlin : Aktivistinnen kleben sich im Naturkundemuseum fest

Zwei Klimaaktivistinnen mit einem Banner haben sich im Berliner Museum für Naturkunde an den Haltestangen eines Dinosauriers festgeklebt. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin Der Angriff von Klima-Aktivisten auf einen wertvollen Monet in Potsdam löste eine breite Debatte über den Schutz von Kunst aus. Jetzt gab es eine neue Aktion im Berliner Naturkundemuseum.

Zwei Klimaaktivistinnen haben sich im Berliner Museum für Naturkunde an die Haltestangen eines Dinosaurierskelettes geklebt. Der Sicherheitsdienst des Museums habe am Sonntagnachmittag die Polizei alarmiert, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei.

Im Museum seien dann zwei Frauen im Alter von 34 und 42 Jahren vorgefunden worden. Sie seien von den Stangen gelöst und in Polizeigewahrsam genommen worden. Es seien Anzeigen und Strafanträge gestellt worden wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. „Der Betrieb dort im Museum soll wieder laufen“, sagte die Sprecherin.

‼️Zwei Mütter angeklebt im #Naturkundemuseum in Berlin‼️ „Die Dinosaurier sind ausgestorben, weil sie einer Klimakatastrophe nicht standhalten konnten. Das droht uns auch: Täglich sterben 150 Arten aus. Und das ist erst der Anfang.“ - Caris und Solvig Lasst uns handeln! pic.twitter.com/kO9Bb1dgpE

Klimaaktivisten hatten zuletzt immer wieder mit umstrittenen Aktionen für Diskussionen gesorgt. Sie behinderten etwa regelmäßig Straßen in Berlin. Auch Museen wurden angegriffen. Am Donnerstag wurden in Den Haag drei Klimaaktivisten nach einer Attacke auf das Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ von Johannes Vermeer festgenommen.