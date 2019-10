Akustik-Album : „Alles ohne Strom“: Die Toten Hosen überraschen als Bigband

Die Toten Hosen haben in musikalischen Gärten gewildert. Foto: David Young/dpa.

Düsseldorf Die Toten Hosen sind rückfällig geworden. Eineinhalb Jahrzehnte nach ihrem ersten Akustik-Album, seinerzeit aufgenommen im Wiener Burgtheater, haben die Düsseldorfer Punkrocker jetzt ihr zweites veröffentlicht: „Alles ohne Strom“.

Die erste Auskopplung des Akustik-Albums war das inzwischen 30 Jahre alte Stück „1000 gute Gründe“ - als Ska-Variante. „Paradies“ kommt als Polka daher, „Hier kommt Alex“ in einer Version irgendwo zwischen ZZ Top und John Lee Hooker.

„Wir haben in anderen musikalischen Gärten gewildert und einfach vom Baum gerupft, was uns gefallen hat“, sagt Campino im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Diese fetten Bläsersätze bringen sofort einen anderen Charakter in die Musik. Das war ein großer Spaß. Ganz puristisch geht das aber nicht“, räumt er ein. „Der Gesang muss schon verstärkt werden, und man muss den Klang auch mischen, sonst würde man nur Trompeten hören.“