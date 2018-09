(red) 2018 feiern Garbage das 20-jährige Jubiläum ihres wegweisenden Albums „Version 2.0“. Ihr Sound und die provokante visuelle Ästhetik sorgten für weltweite Aufmerksamkeit und Erfolg der Alternative-Rock-Band aus den USA.

Am Samstag, 22. September, ist die Band um Sängerin Shirley Manson um 20.30 Uhr in der Rockhal in Esch-sur-Alzette/Luxemburg. Karten: 44,26 Euro. ⇥Foto: Dpa