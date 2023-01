Protestaktionen : An Rubens-Bild festgeklebt - Prozess gegen Klima-Aktivisten

München Klima-Aktivisten machen mit Klebe-Aktionen oder Attacken auf Kunstwerke derzeit immer wieder Schlagzeilen. So auch im vergangenen Sommer in München. Jetzt müssen sie sich vor Gericht verantworten.

Klimaaktivisten, die sich im August am Rahmen eines Rubens-Gemäldes in der Alten Pinakothek in München festgeklebt haben, müssen sich vom 14. Februar an vor Gericht verantworten. Das teilte ein Sprecher des Amtsgerichts München am Montag mit. Zwei Aktivisten der Bewegung Letzte Generation hatten sich am 28. August 2022 am Rahmen des Gemäldes „Der bethlehemitische Kindermord“ von Peter Paul Rubens aus dem 17. Jahrhundert festgeklebt.