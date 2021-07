Fotografie : Andreas Mühe sieht Merkel schon als historische Figur

Dresden Die Ära von Kanzlerin Angela Merkel geht langsam zu Ende. Der Fotokünstler Andreas Mühe hat sich auf ganz eigene Art mit dieser Politikerin bechäftigt.

Die Fotografien mit seiner Mutter seien „reine Fiktionen“, betont Mühe. „Politik kann wie ein Theaterbetrieb wirken, und so sind auch die Fotos gedacht.“ Sie wiesen aber auch in die Zukunft, „denn wahrscheinlich werden wir Merkel vermissen“. Mühe meint: „Im Großen und Ganzen haben wir Glück, dass sie uns durch die letzten 16 Jahre gesteuert hat. Ich habe mich gefragt: Was macht eine solche Frau eigentlich, wenn sie in Rente ist?“