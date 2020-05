„Kultur-Milliarde“? : Angela Merkel sichert Kultur Hilfe in Corona-Krise zu

Berlin Die Bundesregierung hat schon Milliarden-Rettungsschirme gespannt, um Folgen der Corona-Krise abzumildern. Neben der Wirtschaft dringt die Kulturszene auf mehr Finanzhilfen. Dazu kommen nun aktuelle Signale.

„Ich weiß, was wir alles vermissen und wie viele Bürgerinnen und Bürger darauf warten, endlich wieder live Ihre kulturellen Angebote erleben zu können“, sagte Merkel an die Kulturszene gerichtet. „Bis dahin versuchen wir, so gut wie es geht, Sie zu unterstützen durch unsere Hilfsprogramme - aber auch dadurch, dass wir sagen, wie wichtig Sie für uns sind.“ Merkel sprach von einem tiefen Einschnitt in das kulturelle Leben. Besonders betroffen seien Freischaffende. Daher wollten Bund und Länder Künstlern Brücken bauen. „Wir werden auch weiterhin schauen, welche Unterstützungsmaßnahmen auch in den nächsten Monaten für die Kunst von Notwendigkeit sind.“

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellte weitere Unterstützung in Aussicht. „Kunst und Kultur brauchen unbedingt ein eigenes Konjunkturprogramm, wir wollen den Kulturschaffenden massiv helfen“, sagte er dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Darüber sei er im Gespräch mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und dem Hamburger Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Grütters schrieb in einem Beitrag in der „Welt am Sonntag“, sie arbeite an einem großen, über bisherige Maßnahmen hinausgehenden Unterstützungsprogramm. Es habe ehrgeizige Ziele und sie sei zuversichtlich, „dass wir damit unzählige Kultureinrichtungen in Deutschland noch besser unterstützen können“.