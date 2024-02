Musik Angelina Mango gewinnt Festival von Sanremo

Zweiter wurde der Italo-Rapper Geolier aus Neapel mit dem Lied „I' p' me, Tu p' te“ („Ich für mich, Du für Dich“), den er im Dialekt seiner Heimatstadt sang - was in Sanremo früher nicht erlaubt gewesen wäre. Auf dem dritten Platz landete Annalisa mit „Sinceramente“ („Sicherlich“). Sanremo feierte vor der Ausgabe zum 75. Jubiläum im nächsten Jahr aber auch sich selbst. Am letzten Abend trat auch Gigliola Cinquetti auf, die an dem Wettbewerb zwölfmal teilgenommen hatte und zweimal gewann. Mit ihrem Siegertitel von 1964, „Non ho l'èta“ („Ich habe das Alter nicht“), holte sie sich später auch den Grand Prix d'Eurovision, den Vorläufer des ESC. Inzwischen ist sie 76 Jahre alt.