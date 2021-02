AC/DC-Gitarrist : Angus Young: In Schuluniform weiß ich, wer ich bin

Berlin Die Schuluniform ist sein Markenzeichen. Kein Wunder also, dass Musiker Angus Young Auftritte in kurzen Hosen während des Lockdown vermisst.

„Ich würde am liebsten nächste Woche wieder auftreten. Aber das geht gerade leider nicht. Und wenn ich Ihnen was sagen darf: Ich fühle mich in diesem Schüleranzug wohler als in normaler Kleidung. In ihr weiß ich genau, wer ich bin und was ich mache“, sagte der Musiker der weltweit erfolgreichen Hardrock-Band dem Nachrichtenportal „t-online“.