Filmfestival Animationsfilm und #MeToo-Debatte: Berlinale beginnt FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene

Die #MeToo-Debatte wird alles begleiten: In Berlin beginnen an diesem Donnerstag die 68. Internationalen Filmfestspiele. Zur Eröffnung zeigt US-Regisseur Wes Anderson seinen Animationsfilm „Isle of Dogs“ in einer Weltpremiere. dpa