später lesen Buchpreis-Gewinnerin Anke Stelling: Meine Themen werden mit mir älter Teilen

Twittern

Teilen



Die in Berlin lebende Schriftstellerin Anke Stelling ist für „Schäfchen im Trockenen“ mit dem Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur verrät sie, was sie mit dem Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro anfangen will. Interview: Franziska Höhnl, dpa