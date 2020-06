Grandiose Elisabetta : Anna Netrebko feiert Rollendebüt in Dresden

Dresden Sie wird weltweit gefeiert und ist an den großen Opernhäusern präsent. Die Premiere von Verdis „Don Carlo“ mit Anna Netrebko an der Dresdner Semperoper im Mai ist wegen Corona ausgefallen - ihr Rollendebüt der Elisabetta aber nicht.

2016 hatte Netrebko schon einmal ein gefeiertes Rollendebüt an der Sächsischen Staatsoper, als Elsa in Richard Wagners „Lohengrin“. Auch damals hatte sie sich akribisch auf ihre erste deutschsprachige Partie vorbereitet - und mit dem erwarteten Wohlklang ebenso wie mit Textverständlichkeit brilliert. Für die 48-Jährige war es eine Freude, „wieder in Dresden und in diesem wunderbaren Theater zu sein“. Sie habe nur positive Erinnerungen an das erste Debüt, „die mir sehr am Herzen liegen“.